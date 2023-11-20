На Жатайском судоремонтном заводе открыли судокорпусный цех

На Жатайском судоремонтном заводе (Якутия) состоялось открытие нового производственного здания. Это судокорпусный цех с помещениями для ремонта двигателей внутреннего сгорания (ДВС).

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Этот объект — часть большой программы по развитию завода. В прошлом году в ее рамках было введено в эксплуатацию здание ремонтно-механического цеха общей площадью 1 284 кв. метра.

Площадь судокорпусного цеха составляет 1 296 кв. метров. Здание разделено на два цеха: непосредственно судокорпусный и цех для ремонта ДВС.

«Цех очень теплый, светлый, выстроен на свайном фундаменте, а металлический каркас утеплен сэндвич-панелями. Работать здесь очень комфортно и уже очень скоро вы сами сможете убедиться в этом», — отметил директор завода Иван Игнашев во время открытия.

Эти объекты строились на средства Ленского речного пароходства и его силами. «Надо отметить, что ремонтных объектов такого уровня в республике не вводилось уже много лет. И их ввод позволит проводить судоремонтные работы на еще более высоком уровне», — добавили в пресс-службе пароходства.

В ближайших планах — строительство третьего цеха завода, благодаря чему будут введены дополнительные силы для модернизации завода.

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