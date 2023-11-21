В России запустили производство и продажу отечественных ноутбуков под новой маркой OSiO

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Производство ноутбуков организовано на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Казани.

13 ноября 2023 года я присутствовал на запуске нового производства электроники группы компаний ICL. Новый завод сможет выпускать до 1 млн единиц техники в год, включая материнские платы. Новый завод ICL располагается на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Иннополис» в Казани. Общая площадь объекта составляет 8 тыс. кв. м. и включает в себя цеха по поверхностному монтажу печатных плат, автоматизированные конвейерные линии сборки, а также зоны тестирования готовой продукции. В реализации проекта принял участие «Фонд развития промышленности» — из 2 млрд рублей общих инвестиций в строительство завода, 663 млн рублей предоставил ФРП.

Там же, на церемонии запуска завода, нам рассказали о предстоящем выводе на рынок нового бренда OSiO, предназначенного для российского рынка розничной техники. Первыми из устройств новой марки для потребителей станут доступны ноутбуки OSiO FocusLine. Техника появится на полках сети магазинов М.Видео-Эльдорадо уже в ноябре-декабре 2023, стоимость стартует от 40 тысяч рублей. Позднее ассортимент бренда будет расширен до нескольких профессиональных линеек ноутбуков, ПК и мониторов.

«Бренд OSiO зародился из стремления создать технику, которая станет воплощением концепции всестороннего слияния элементов и человека. Буквы в формуле логотипа — кислород, кремний, кислород, — это ни что иное, как диоксид кремния, ключевой компонент процессоров. Каждый продукт марки OSiO проходит строгий цикл тестирования перед упаковкой, а также предлагает широкую сеть гарантийного и постгарантийного обслуживания, обеспечивая будущим клиентам высокую степень надежности.»

© Роман Ковригин/Сделано у нас

«Технологические мощности нового завода позволят обеспечить серийное производство полного цикла как вычислительной техники ICL, так и продуктового портфеля новоявленного бренда: ПК, моноблоков, ноутбуков, мониторов и многого другого. Группа компаний закупила самое современное оборудование, которое только есть в мире, и оно позволит нам обеспечить рынок качественными и доступными устройствами под маркой ICL и OSiO», — поделился Евгений Степанов, генеральный директор ICL Техно.

© Роман Ковригин/Сделано у нас

Тут важно, что OSiO это бренд нацелен на розницу, а не на госсектор, не на корпоративных клиентов, а на нас с вами. Поэтому и цены будут такими, чтобы конкурировать с аналогами на полках. Я повертел в руках ноутбуки (фото мои), и скажу, что они ничем не хуже любых именитых марок в своем сегменте в плане качества корпуса, легкости, подгонки деталей. Так что тут нет надежды на госсектор, который купит дорого, а значит компания ICL понимает как обеспечить хорошую себестоимость своих продуктов — как минимум не хуже, чем если они производились бы в Китае.

То есть, друзья, мы с вами похоже наконец дожили до того момента, когда производство электроники в России может конкурировать с Китаем не только по качеству, но и по цене.

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