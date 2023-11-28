Отечественное производство средств производства выходит на новый уровень

© Пресс-служба «Меридиан»

Послушайте, ну меняется же наша промышленность, меняется же! Раньше всё новое оборудование на наших заводах было импортным, и про отечественные станки никто не слышал. Потом я, сначала иногда, потом регулярно, стал встречать на заводах отечественные металлообрабатывающие универсальные станки с ЧПУ. Но это были отдельные элементы оборудования. И вот, наконец, я начинаю все чаще и чаще встречать более специализированное оборудование и даже целые линии. Это уже новый уровень производства средств производства.

Наши производители теперь не боятся заходить в такие ниши, даже туда, где их никто не ждет, где бизнес не привык видеть отечественное. Не привык, но привыкает. Я в недавней статье про новый кабельный завод писал про отечественные производственные линии нанесения изоляции, и вот еще один пример производственной линии, но совершенно из другой области — из пищевой промышленности.

Промышленная пермская компания «Меридиан» разработала этикетировочную машину, которая на 98% состоит из отечественных комплектующих.

© Пресс-служба «Меридиан»

Теперь, компания «Меридиан» предлагает полностью законченное промышленное решение, включающее конвейер, укладку, паллетирование, а теперь и наклейку этикеток.Машина в автоматическом режиме наносит самоклеящиеся этикетки на продукт на производственной линии розлива. Приклеить таким образом этикетки машина может на 35 000 банок в час. Благодаря модульной конструкции использовать её можно для любой продукции, упакованной в бутылки или банки круглого сечения: пива, молока, сгущенки, газировки и т. д.

© Пресс-служба «Меридиан»

Процесс работы можно увидеть на видео: работа машины полностью автоматизирована, банки с продуктом перемещаются по конвейеру, поступают в шнек-делитель, подающий банки через равные промежутки на ячейки вращающейся загрузочной звездочки, которая направляет их на крутящийся стол. Столик вращается, в это время аппликатор переносит этикетку на банку, а дальше щетка приглаживает этикетку к поверхности. Причем этикетка приклеивается не абы куда, а точно туда куда надо — за это отвечают камеры технического зрения, которые определяют координаты для точного нанесения этикеток.

©Видео с / https://dzen.ru/embed/vcNy9xLVeKGA?from_block=d7zNA1W1KWQ&from=zen&mute=0&autoplay=0&tv=0

Все данные заносятся через панель оператора, дальше остаётся только нажать кнопку запуска машины.

Интересно, что этикет-машина является результатом реверс-инжиниринга и полностью заменяет импортное оборудование. То есть без больших затрат может быть встроена в существующие линии. Думаю, совершенно верное решение не изобретать велосипед, а выводить на рынок привычное многим решение, но независимое от веяний политического ветра.

ГК «Меридиан» — производитель, разработчик и интегратор промышленного оборудования и программного обеспечения для автоматизации производственных линий.

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