НЗР «Оксид»: новое поколение резистивной пасты

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал новое поколение резистивной пасты для производства чип резисторов.

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Она отличается высоким содержанием драгоценных материалов, что позволило увеличить срок службы электронных компонентов до 25 лет.

Аналоги популярных зарубежных брендов служат около пяти лет после монтажа на плату. Чип-резисторы используются для изготовления широкого спектра изделий: от мобильных телефонов до автомобильной и промышленной электроники.

Ключевой особенностью новых паст является высокое содержание палладия и рутения, которое позволяет комплектующим сохранять стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. А применение серебра в контактных площадках резисторов обеспечивает максимально высокий уровень пайки и надежность контактного соединения.

Новое поколение резистивных паст создано специалистами входящего в «Росэлектронику» Новосибирского завода радиодеталей «Оксид» в рамках инициативной опытно-конструкторской работы.

«Чип-резисторы активно применяются в большинстве электронных систем, поэтому рынок испытывает колоссальную потребность в такой продукции и предъявляет особые требования к ее надежности и долговечности. Наша новая разработка обладает более высокими техническими характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами, но при этом имеет сопоставимую с ними цену», — рассказал генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.

Справка: Серийное производство чип-резисторов организовано на «Оксиде» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).

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