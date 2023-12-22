НЗР «Оксид»: новое поколение резистивной пасты
Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал новое поколение резистивной пасты для производства чип резисторов.
Она отличается высоким содержанием драгоценных материалов, что позволило увеличить срок службы электронных компонентов до 25 лет.
Аналоги популярных зарубежных брендов служат около пяти лет после монтажа на плату. Чип-резисторы используются для изготовления широкого спектра изделий: от мобильных телефонов до автомобильной и промышленной электроники.
Ключевой особенностью новых паст является высокое содержание палладия и рутения, которое позволяет комплектующим сохранять стабильность характеристик на протяжении всего срока службы. А применение серебра в контактных площадках резисторов обеспечивает максимально высокий уровень пайки и надежность контактного соединения.
Новое поколение резистивных паст создано специалистами входящего в «Росэлектронику» Новосибирского завода радиодеталей «Оксид» в рамках инициативной опытно-конструкторской работы.
«Чип-резисторы активно применяются в большинстве электронных систем, поэтому рынок испытывает колоссальную потребность в такой продукции и предъявляет особые требования к ее надежности и долговечности. Наша новая разработка обладает более высокими техническими характеристиками по сравнению с зарубежными аналогами, но при этом имеет сопоставимую с ними цену», — рассказал генеральный директор НЗР «Оксид» Лев Носенко.
Справка:
Серийное производство чип-резисторов организовано на «Оксиде» при поддержке Фонда развития промышленности (ФРП).
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