В России сделали мощный ноутбук, по цене китайского. И он уже в продаже. Обзор ноута

Мне на тест прислали отечественный ноутбук OSiO. Эти ноутбуки делают в Татарстане в Иннополисе , а сам бренд OSiO интересен тем, что он создан для обычного потребительского рынка, не для госсектора и не для корпоративных клиентов, а для нас с вами. Причем эти ноутбуки уже сейчас доступны для покупки в крупнейших магазинах электроники. И по вполне конкурентным ценам.

Смотрите мой обзор и делайте выводы.

©Видео с youtube.com

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