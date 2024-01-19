В ОСК приступили к ходовым испытаниям рыболовного траулера «Капитан Мартынов»

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Адмиралтейские верфи (входят в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) приступили к заводским ходовым испытаниям большого морозильного рыболовного траулера (БМРТ) проекта СТ-192 «Капитан Мартынов», четвертого в серии, строящейся для Русской Рыбопромышленной Компании.

В течение недели сдаточная команда предприятия испытает технические характеристики траулера, заложенные проектом, проверит основное судовое оборудование, системы связи, навигации и локации, проведет маневренные и скоростные испытания.

После возвращения БМРТ «Капитан Мартынов» к причальной стенке предприятия начнется его подготовка к передаче заказчику.

В период подготовки судна к мероприятию специалисты верфей и контрагентских организаций выполнили необходимый объем швартовных испытаний, документально подтвердили безопасность нахождения судна в море, осуществили комплектацию аварийно-спасательным имуществом, проверили готовность бытовых систем, камбузного и провизионного блока.

В настоящее время на южном и северном стапелях предприятия продолжается формирование корпусов, а также насыщение оборудованием пятого и шестого БМРТ — «Капитан Юнак» и «Механик Щербаков».

Основные характеристики большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192:

вместимость грузовых трюмов — 5620 м3;

длина — 108,2 м; ширина — 21 м;

автономность по запасам топлива — 45 суток;

экипаж — до 155 человек, включая персонал рыбоперерабатывающего комплекса;

скорость — 16 узлов.

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