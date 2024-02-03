В Северодвинске состоялась церемония вывода из эллинга подлодки «Князь Пожарский»

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3 февраля 2024 года в Северодвинске на «Севмаше» (входит в ОСК) состоялась торжественная церемония вывода из эллинга атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» проекта «Борей-А». Церемония проведена под руководством главнокомандующего ВМФ России адмирала Николая Евменова. Таким образом, завершен стапельный период строительства 4-го серийного корабля модернизированного проекта, которым является АПК «Князь Пожарский», — говорится в сообщении Минобороны.

В мероприятии также приняли участие представители органов власти Архангельской области и Северодвинска, Объединенной судостроительной корпорации и промышленности.

«Церемония, которую мы сегодня провели, еще раз подтверждает курс на укрепление и развитие морских стратегических ядерных сил, которым мы неуклонно следуем во имя гарантированного обеспечения безопасности государства, — отметил Евменов, его цитирует военное ведомство. — ВМФ России получает в свой состав надежные и современные подводные лодки, при проектировании и строительстве которых учитывались те вызовы, которыми характеризуется обстановка в Мировом океане. Атомный подводный крейсер „Князь Пожарский“ воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения, которыми в полной мере обладают корабелы „Севмаша“, конструкторы и учёные».

Адмирал подчеркнул, что вооружение атомного подводного крейсера, его технические характеристики позволят эффективно выполнять все задачи по предназначению.

В Минобороны добавили, что старт выводу АПК «Князь Пожарский» из эллинга дал генеральный директор «Севмаша» Михаил Будниченко. Во время начала движения атомной подводной лодки командир крейсера по традиции разбил бутылку шампанского о корпус корабля. Далее ракетоносец продолжил движение в наливной бассейн предприятия.

Дальнейшая судьба

В военном ведомстве отметили, что после вывода из эллинга крейсер пройдёт заводские ходовые и государственные испытания. Их обеспечат экипаж корабля, сдаточная команда «Севмаша», военное представительство, Беломорская военно-морская база.

«После всех этапов испытаний будет определена дата, когда АПК „Князь Пожарский“ будет принят в состав Военно-морского флота России. Как и другие корабли 4-го поколения, АПЛ „Князь Пожарский“ составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия», — добавили в МО России.

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