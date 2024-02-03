Новый Ту-214 совершил свой первый пассажирский рейс

В Сочи приземлился первый пассажирский рейс, выполненный на Ту-214

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Первый коммерческий рейс лайнера Ту-214 авиакомпании Red Wings после восстановления летной годности. 3 февраля 2024

«Аэропорт Сочи принял первый пассажирский рейс авиакомпании Red Wings по маршруту Москва (Жуковский) — Сочи, на обновленном самолете Ту-214. Традиционно борт встретили водяной аркой», — говорится в публикации.Загрузка первого рейса составила более 90 процентов, добавили в сочинском аэропорту, отметив, что пассажиры поделились приятными впечатлениями от самолета, эмоциями от просторного салона и комфортного полета.Как заявляли в Red Wings, со следующей недели Ту-214 начнет летать из Домодедово в Ереван, Батуми, а затем и в Тель-Авив.

Ту-214 — среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет. Выпускался Казанским авиационным заводом с 1996 года ограниченной серией.

Восстановленный борт пополнил парк Red Wings в конце декабря. Самолет изготовлен в Казани в 2009 году и эксплуатировался до 2017-го. В прошлом году по решению правительства лизинговая компания — владелец самолета «Ильюшин Финанс Ко.» организовала восстановление летной годности судна после длительного хранения. В середине декабря борт получил новый сертификат летной годности.Максимальная дальность полета Ту-214 превышает семь тысяч километров, салон рассчитан на 194 пассажиров. С полной коммерческой загрузкой самолет может перевозить пассажиров на расстояние до 5,2 тысячи километров.

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