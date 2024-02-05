Челябинский производитель импортозаместил продукцию для защиты высоковольтных кабелей

Труба "Редпайп"

Производитель из Челябинска разработал и запустил в производство термостойкие многослойные трубы из уникальных полимерных материалов с защитой от механических повреждений серии «Редпайп». Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Эксплуатирующие организации электротехнического комплекса поставили ряд задач, возникающих при прокладке(монтаже) и эксплуатации кабельных линий. Наша компания предложила решение данной задачи, первыми на Южном Урале разработав и запустив в серийное производство термостойкие многослойные трубы из уникальных полимерных материалов серии „Рэдпайп“. Все требуемые параметры рассчитываются по поставленным задачам в процессе проектирования и досконально контролируются при изготовлении», — отметили представители компании.

Отмечается, что трубы челябинского производства обеспечивают безопасную эксплуатацию высоковольтных кабелей. Они сохраняют физико-геометрические параметры на протяжении всего срока эксплуатации кабельной линии, стойкие к высоким температурам и механическим повреждениям. Трубы серии «Рэдпайп» имеют верхний маркерный слой красного цвета, который помогает определить места повреждения при монтаже и указывает на то, что в трубе проложен кабель. Трубы произведены из полимерной композиции повышенной твердости, что увеличивает сопротивление к удару и иных механических нагрузок.

В процессе эксплуатации кабель имеет свойство нагреваться, поэтому трубы «Рэдпайп» выдерживает длительное воздействие температуры до 95 градусов и кратковременный нагрев до 110 градусов, не изменяя свою геометрию. В случае выхода из строя кабеля, это, как правило, приводит к появлению очага возгорания. Негорючий внутренний слой полимерных термостойких труб способствует устранению очага возгорания и, как следствие, кабель не прилипает к трубе, что позволяет с лёгкостью его демонтировать для ремонта.

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