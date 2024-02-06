Астраханский филиал Росморпорта пополнился буксирами «Магомед Гаджиев» и «Петр Негодов»

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Флот Астраханского филиала Росморпорта пополнился двумя буксирами проекта 1439 «Магомед Гаджиев» и «Петр Негодов». Буксиры представляют собой стальные однопалубные суда с двумя винторулевыми колонками, со срединным расположением машинного отделения и смещенной в нос двухъярусной надстройкой с ходовым мостиком.

Как отмечает пресс-служба Росморпорта, с пополнением флота филиала данными судами общее число судов Астраханского филиала увеличилось до 43 единиц, в т. ч. буксирный флот — до 5 судов, включая ледоколы филиала.

Буксиры будут использоваться Астраханским филиалом для выполнения работ по завозке рабочих якорей земснарядов, по буксирному обеспечению швартовных операций судов дноуглубительного флота в акватории морских портов Астрахань, Оля и на Волго-Каспийском морском судоходном канале.

Буксиры построены в 2018 году.

«Магомед Гаджиев» назван в честь Магомеда Имадутдиновича Гаджиева — советского моряка-подводника, командира 1-го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота в 1941-1942 гг., удостоенного звания Герой Советского Союза 23.10.1942 (посмертно).Первый уроженец Республики Дагестан, удостоенный этого высшего почетного звания.

Буксир «Петр Негодов» назван в честь Петра Семеновича Негодова — бывшего работника морского транспорта, которому присвоено почетное звание «Ветеран Каспия», награжденного многочисленными государственными и ведомственными наградами, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проработавшего 57 лет на морских предприятиях Каспийского бассейна.

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