Астраханский филиал Росморпорта пополнился буксирами «Магомед Гаджиев» и «Петр Негодов»
Флот Астраханского филиала Росморпорта пополнился двумя буксирами проекта 1439 «Магомед Гаджиев» и «Петр Негодов». Буксиры представляют собой стальные однопалубные суда с двумя винторулевыми колонками, со срединным расположением машинного отделения и смещенной в нос двухъярусной надстройкой с ходовым мостиком.
Как отмечает пресс-служба Росморпорта, с пополнением флота филиала данными судами общее число судов Астраханского филиала увеличилось до 43 единиц,
Буксиры будут использоваться Астраханским филиалом для выполнения работ по завозке рабочих якорей земснарядов, по буксирному обеспечению швартовных операций судов дноуглубительного флота в акватории морских портов Астрахань, Оля и на Волго-Каспийском морском судоходном канале.
Буксиры построены в 2018 году.
«Магомед Гаджиев» назван в честь Магомеда Имадутдиновича Гаджиева — советского моряка-подводника, командира 1-го дивизиона бригады подводных лодок Северного флота в 1941-1942 гг., удостоенного звания Герой Советского Союза
Буксир «Петр Негодов» назван в честь Петра Семеновича Негодова — бывшего работника морского транспорта, которому присвоено почетное звание «Ветеран Каспия», награжденного многочисленными государственными и ведомственными наградами, участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проработавшего 57 лет на морских предприятиях Каспийского бассейна.
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