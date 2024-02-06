Отходы превратили в трассы

Фото: Денис Белозеров

5 февраля в рамках деятельности научно-технологического университета «Сириус» начала свою работу первая образовательная программа в области экологической безопасности. Цель программы — ознакомить экологов, как начинающих, так и профессионалов, с соответствующими изменениями в профильном законодательстве. Программа создана специалистами университета совместно с инвестиционной компанией ЭФИР, которая специализируется на инновационных решениях в области переработки и утилизации различных отходов, а также очистки воды и ликвидации последствий химических аварий.

Надо сказать, что проблема утилизации отходов имеет международный характер. Ежегодный объем накапливаемых отходов в мире уже достигает 2 трлн тонн. Доля России в этой цифре составляет 9 млрд тонн. На первый взгляд, ничтожно мало, всего около 0,5%. Однако и эта доля в глазах общественности способна серьезно влиять на состояние привычной экосистемы, угрожать здоровью людей и дикой природе, ухудшать качество воздуха.

По этой причине экологическая проблематика становится очень востребованной, а для университета — знаковой. Так, в прошлом году здесь открылся Международный научный центр в области экологии и вопросов изменения климата. «Сириус» стал площадкой, где системно организована подготовка исследователей в этой области, местом, где технологические предприниматели могут обмениваться мнениями, а также центром внедрения разработок, способствующих технологическому совершенствованию нашей страны с целью улучшения качества жизни россиян.

Вся вышеназванная деятельность осуществляется университетом в рамках «Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года». Известно, что в стране пока не решена проблема комплексной переработки отходов, их утилизации, эффективной переработки и захоронения. Здесь же можно будет ознакомиться с наиболее перспективными технологиями переработки ТКО промышленных предприятий и медицинских учреждений.

Все больше компаний в России обращают свое внимание на переработку отходов, находя экономически обоснованные технологии, позволяющие не только делать наш мир чище, но и зарабатывать на этом. Недавно стало известно о необычной технологии производства прочных плит для временных дорог, получаемых из переработанных автошин. Такими плитами можно с успехом замостить подъездные дороги для тяжелой техники, например, к месту строительства жилого комплекса. Они способны легко заменить привычные бетонные плиты.

«Эти дорожные плиты специально разработаны для многократного использования в труднодоступных местах. Они прошли испытания при возведении московского жилого комплекса в условиях городской среды, — рассказал руководитель Департамента продаж Нанотехнологического центра композитов Евгений Рафаилов. — Плиты укладываются без подготовки грунтового основания, что позволяет экономить время при организации временных проездов. Они в три раза легче бетонных. Плиты могут выдерживать разворот гусеничной техники, перепады температур. Сегодня они применяются, например, для организации площадки на Чаяндинском нефтегазоконденсатном месторождении в Якутии и прокладки временной дороги в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа при ремонте магистрального газопровода».

Сегодня стало известно о еще одном продукте НЦК, на этот раз для очистных сооружений. Блоки биологической загрузки изготавливаются из первичного полипропилена и применяются на биологических очистных сооружениях в качестве носителя активного ила. С его помощью можно значительно повысить эффективность работы последних.

Биологический блок можно устанавливать в хозяйственно-бытовых и производственных очистных сооружениях для фильтрации сточных вод, в аэротенках, биофильтрах, септиках и вторичных отстойниках. ББЗ обладает высокой пористостью при небольшом весе. Имеет значительную площадь поверхности для расселения «полезных» микроорганизмов.

Но главное его преимущество — долговечность. Разработчики полагают, что он сохранит свои характеристики в течение 25 лет. Все это время ББЗ обеспечит требуемую степень очистки сточных вод в биофильтрах и отстойниках, биологическую дефосфацию в биореакторах, глубокую очистку сточных вод в системах доочистки, прекращение проскоков активного ила, уменьшение выноса взвешенных веществ во вторичных отстойниках и необходимую для эффективной очистки дозу активного ила в аэротенках.

Первые отгрузки новой продукции осуществлены для заказчиков из центрального региона России и Краснодарского края.

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