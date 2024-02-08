Атомную подлодку-носитель ракет «Циркон» спустили на воду в Приморье

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На заводе «Звезда» в Приморском крае спустили на воду АПЛ «Иркутск». Субмарина проходит модернизацию и перевооружение на гиперзвуковые ракеты «Циркон».

"Сейчас работы по модернизации корабля продолжаются у причальной стенки", — сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе. Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

«Иркутск» — атомный подводный ракетный крейсер проекта 949АМ, изначально вооруженный 24 противокорабельными крылатыми ракетами «Гранит». Корабль пришел на дальневосточный завод звезда в 2001 году, но работы по его модернизации начались лишь через 18 лет.

В ходе модернизации планируется заменить большинство корабельных систем на современные. Вместо ракетного комплекса «Гранит» лодку оснастят универсальными пусковыми установками ракет «Калибр», «Оникс» и «Циркон». Ремонт планируется завершить в 2025 году.

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