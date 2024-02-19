Барнаульский завод освоил производство колесных дисков размера 20×26

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Петербургский тракторный завод заказал у барнаульского предприятия пробную партию колесных дисков размера 20×26 в количестве 40 штук. Такие колеса используются на маневренных и высокопопроходимых тракторах петербургского производства «Кировец» серии К-5.

Колесные диски размера 20×26 на Барнаульском заводе мехпрессов ранее не выпускались. Для их изготовления специалисты предприятия осуществили монтаж и наладку дополнительной оснастки на линии по производству колесных дисков. На сегодняшний день партия дисков прошла проверку на качество и отгружена заказчику.

Напомним, «Барнаульский завод мехпрессов» — это группа промышленных предприятий, выполняющая широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка, кузнечное производство и выпуск колесных дисков.

На заводе постоянно обновляют станочный парк и другое оборудование. Так, в 2023 году пополнился арсенал оборудования на производстве колесных дисков: в работу запущен сварочный робот-манипулятор. Это устройство предназначено для сварки обода и ребра колесного диска. Его работа позволяет ускорить выполнение операции и повысить качество сварного шва. Также для колесного производства был установлен дробемет — аппарат, предназначенный для очистки поверхности металлических изделий направленным потоком абразива. С его помощью обрабатывают и зачищают обод и ребро колесного диска.

В настоящее время завод реализует новые этапы проекта по выпуску тяжелых колесных дисков. Сейчас осуществляется пусконаладка новых линий катафореза и покраски, запуск которых значительно улучшит характеристики дисков и их устойчивость к различным грунтам. Общие вложения в организацию производства составили около одного миллиарда рублей. При этом, завод активно пользуется региональными мерами господдержки промышленных предприятий.

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