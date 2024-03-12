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Судостроение и судоходство

«Восточная верфь» вывела из эллинга краболов «Пума» проекта 03141

 © paluba.media

Судостроительное предприятие «Восточная верфь» (управляющая компания ПАО «АСЗ», входит в ОСК) вывела из эллинга краболовное судно «Пума» проекта 03141.

Начинается завершающий этап подготовки судна к спуску на воду, запланированному на конец марта, говорится в сообщении предприятия.

Суда-краболовы проектов 03140, 03141 строятся на «Восточной верфи» с 2019 года. В проект заложена концепция универсального модульного комплекса. При неизменных внешних обводах корпуса, энергетической установки и основного комплекта оборудования судно можно использовать для добычи и перевозки живого краба, как краболов-процессор, ярусолов, креветколов. Район плавания не ограниченный, ледовый класс предусматривает регулярную эксплуатацию в мелкобитом льду толщиной до полуметра.

Разработчик проекта — ООО «СК Викинг», рабочую конструкторскую документацию подготовило КБ «Прошип».

Основные характеристики краболова проекта 03141:

Длина 63,27 м

Ширина 10,6 м

Водоизмещение 1586 тонн

Объем перевозки живого краба до 100 тонн

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Источник: https://paluba.media/news/72666

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краболовное судно «Пума» проекта 03141, «Восточная верфь», «АСЗ»
  • Нет аватара Лексур
    13.03.2410:03:36

    Простите, но на каком востоке находится восточная верфь? Дальнем, Ближнем, Среднем. Востоков много. Хотя-бы регион. Читатели не обязаны лезть в яндекс и там узнавать, что предприятие находится во Владивостоке и понятно, что не все связаны с судостроением. Поэтому просьба ко всем авторам, если в статье нет местоположения, впишите, или поставте метку региона. Тоже нормальное решение.

    #1279304
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