Новые пассажирские вагоны для Сахалина

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29 марта на Дальневосточной железной дороге в Южно-Сахалинске состоялась презентация восьми новых пассажирских вагонов.

Новый подвижной состав изготовлен на Тверском вагоностроительном заводе и отвечает всем современным требованиям. Вагоны оборудованы туалетами, системами вентилирования и кондиционирования воздуха, видеонаблюдения и информационными экранами.

Во время поездки пассажиры смогут воспользоваться персональными розетками и USB-разъемами, которые расположены у каждого посадочного места. В вагонах размещены удобные сидения. Для инвалидов имеется подъёмное устройство для посадки и высадки, купе и специально оборудованный санузел.

Обновлённые составы начнут курсировать по пригородным направлениям Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Томари с 1 апреля.

Это вторая поставка вагонов в этом году на остров. В середине февраля пассажирский комплекс Сахалина уже пополнился четырьмя современными пассажирскими вагонами дальнего следования: тремя плацкартными и одним купейным. Они включены в состав пассажирского поезда на дальнем направлении Южно-Сахалинск — Ноглики.

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