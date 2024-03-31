Новые пассажирские вагоны для Сахалина
29 марта на Дальневосточной железной дороге в Южно-Сахалинске состоялась презентация восьми новых пассажирских вагонов.
Новый подвижной состав изготовлен на Тверском вагоностроительном заводе и отвечает всем современным требованиям. Вагоны оборудованы туалетами, системами вентилирования и кондиционирования воздуха, видеонаблюдения и информационными экранами.
Во время поездки пассажиры смогут воспользоваться персональными розетками и USB-разъемами, которые расположены у каждого посадочного места. В вагонах размещены удобные сидения. Для инвалидов имеется подъёмное устройство для посадки и высадки, купе и специально оборудованный санузел.
Обновлённые составы начнут курсировать по пригородным направлениям Южно-Сахалинск — Поронайск, Южно-Сахалинск — Томари с 1 апреля.
Это вторая поставка вагонов в этом году на остров. В середине февраля пассажирский комплекс Сахалина уже пополнился четырьмя современными пассажирскими вагонами дальнего следования: тремя плацкартными и одним купейным. Они включены в состав пассажирского поезда на дальнем направлении Южно-Сахалинск — Ноглики.
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