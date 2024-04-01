Взрывозащитные панели начали производить в Подмосковье

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Завод МАМИ, который находится в городе Ивантеевка Московской области, начал производство взрывозащитных панелей. Предварительно прочность металлоконструкций, которые имеют широкий спектр применения, испытали на полигоне: их взрывали и сжигали. Процессом руководили взрывотехники, характеристики изделия отслеживали инженеры.

Испытания подтвердили заложенные характеристики. Взрывозащитные панели выдержали расчётную температуру.

На газодобывающих и газоперерабатывающих предприятиях панели нужны для защиты персонала в случае ЧС. При пожаре или угрозе обрушении здания люди могут прятаться за ними.

Такие панели могут применять на производстве оружия, взрывчатки и создания блок-контейнеров для предотвращения терактов. Взрывчатое вещество накрывают блок-контейнером, изолируя его от окружающих. Контейнер из взрывозащитных панелей подходит в качестве укрытия при угрозе ракетного удара.

Рассказывает Александр Царёв, генеральный директор предприятия (Александр Царёв окончил Московский государственный университет инженерной экологии (МГУИЭ, МИХМ). Эксперт сварочных технологий. Член экспертной комиссии по аттестации производств стандарту отрасли).

— Александр Валерьевич, когда на Вашем предприятии был запущен проект по взрывозащитным конструкциям?

— Эта работа стартовала ещё в конце 2022 года, когда из-за санкций российские промышленные предприятия утратили возможность поставок аналогичной продукции из-за рубежа. Нефтегазовая отрасль стала искать возможности закупки аналогичных конструкций в России. И тогда наш завод приступил к реализации проекта по их выпуску.

— Насколько дорогим оказался этот проект?

— На первоначальном этапе нам потребовалось порядка 70 миллионов рублей для освоения технологии, проведения испытаний, доработки и запуска в производство. За последующие два-три года необходимо будет инвестировать ещё примерно столько же для вывода производства на проектную мощность.

— А какие прогнозы по объёмам продаж в перспективе, скажем, до 2030 года?

— Около 100 тысяч квадратных метров.

— Это ваш greenfield, или у компании был подобный опыт в прошлом?

— Ранее опыта производства взрывозащитных панелей не было ни у кого в России, поскольку рынок был занят иностранными компаниями. Во-первых, они раньше начали выпуск таких изделий. Во-вторых, заказчики традиционно предпочитали зарубежную продукцию российской. Поставщиками были в основном изготовители из Великобритании, Голландии и Южной Кореи. После того, как они ушли из России, мы и решили занять эту нишу.

— Сложно было переоборудовать производство?

— Сложно. Поэтому так много времени и ушло на освоение технологии. Казалось, что это просто, но на самом деле вскрылись различные сложности. Главное требование для таких конструкций, чтобы их вес был минимальным. И здесь нам удалось даже превзойти иностранных производителей. Дело в том, что зарубежные компании проводили научно-исследовательскую работу 25−35 лет назад, и после этого ушли в другие технологии, в работу с другими материалами, а взрывозащитные панели производили так, как привыкли. А так как мы сейчас проводили серьёзную научно-исследовательскую работу, то заодно решили и эту задачу. В результате наши панели стали на 5−8% легче, чем зарубежные аналоги, которые до 2022 года поставляли в Россию. Это одно из ключевых преимуществ нашей продукции, и заказчики этим очень довольны.

— Когда была отгружена первая партия таких панелей заказчикам?

— Первые панели мы передали заказчику в марте 2023 года, то есть почти через полтора года после начала модернизации производства. В феврале перед отгрузкой первой партии мы провели дополнительные испытания изделий: сжигали и взрывали их на специальном полигоне. Оказалось, что наши панели выдерживают углеводородное горение при температуре 1200 ℃. И ещё 120 минут держится целостность конструкции после горения. Это довольно высокие показатели, которые впечатлили наших заказчиков.

— Кто выступает основными заказчиками ваших взрывозащитных панелей?

— Нужно отметить, что данные панели — это конструкции двойного назначения. Среди наших заказчиков уже есть предприятия добывающей отрасли, нефтегазовые и химические заводы. В то же время эта продукция может быть интересна оборонной промышленности, ведомствам защиты правопорядка, антитеррористическим подразделениям, охранным предприятиям и так далее.

— Есть ли у ЗМК МАМИ в России конкуренты по производству подобного вида продукции?

— Есть небольшие компании, которые пытаются копировать нас. Но, как я уже сказал, переоборудовать производство достаточно непросто, поэтому, насколько я знаю, сейчас мы практически единственные производители на рынке с такой продукцией.

— В Стратегии развития металлургии до 2030 года, в числе прочего, намечено направление инновационных разработок. Технология взрывозащитных панелей там даже не упомянута. Получается, это частная инициатива?

— Стратегия-2030 в первую очередь нацелена на развитие сталелитейных производств, выпуск первичного металла, но практически не затрагивает все процессы его последующей обработки и производства готовых изделий. Мы же являемся именно металлообработчиками и специализируемся как раз на многочисленных нюансах при производстве готовой металлосодержащей продукции. Например, мы изобретаем новые технологии сварки высокопрочных сталей, внедряем новинки вроде вот таких взрывозащитных панелей или раздвижных металлоконструкций. Очевидно, что «дорожная карта» развития металлургии на годы вперёд не может учитывать абсолютно всех нюансов металлообработки.

— Если вернуться к панелям, то как Вы думаете куда дальше может развиваться это направление?

— У нас действительно уже есть несколько идей, как подобные технологии могут развиваться в смежных направлениях. Но говорить о них пока рано. Сначала должен появиться спрос, а потом мы постараемся обеспечить предложение.

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