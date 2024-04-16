В России нашли способ повысить урожайность картофеля на 70%

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Ученые Казанского государственного аграрного университета (Казанский ГАУ) выяснили, что регулярное орошение способно повысить урожайность картофеля на 40-70% в зависимости от сорта, рассказали в пресс-службе университета.

«Опыты, проведенные… на базе ООО «Агробиотехнопарк», показали высокую отзывчивость всех изученных сортов на полив. В зависимости от вида урожайность картофеля выросла на 40-70%", — сообщили там.

Доцент кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Леонид Егоров отметил, что в исследованиях были представлены раннеспелые сорта Метеор и Гулливер, среднеранние Ариэль, Краса Мещеры и Сюрприз, среднеспелые Гранд и Вымпел, а также сорт Фиолетовый. И все они показали существенную прибавку урожая на орошении «по сравнению с богарными условиями, когда сельскохозяйственные культуры возделываются без полива, только за счет естественных осадков».

По словам ученого, применение полива способствовало лучшему росту растений, более интенсивному нарастанию ботвы и клубней. «Полученные результаты наглядно демонстрируют, что даже в острозасушливые годы за счет орошения можно получать высокие урожаи картофеля, причем не только средне- и позднеспелых, но и раннеспелых сортов. Это важно для обеспечения продовольственной безопасности и реализации политики импортозамещения», — добавил Егоров.

В целом исследователи полагают, что полученные данные помогут сельхозпроизводителям подобрать сорта, наиболее отзывчивые на полив и обеспечивающие максимальную экономическую эффективность производства.

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