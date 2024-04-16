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Транспорт, спецтехника и логистика

«Автотор» запустил производство автомобилей китайского бренда Jetour

 © kaliningrad-news.net

Калининградский «Автотор» начал производство автомобилей китайского бренда Jetour, на конвейер завода встал кроссовер Dashing, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Автотор» приступил к промышленному производству автомобилей марки Jetour. Первой моделью бренда, которая выпускается на мощностях калининградского автопроизводителя, стал городской кроссовер Jetour Dashing", — отмечается в сообщении.

Между компаниями было подписано советующее соглашение о сотрудничестве. В перспективе предусматривается поэтапное наращивание уровня локализации производства автомобилей Jetour. «Специалисты „Автотор“ и Jetour уже приступили к подготовке и оснащению мощностей для производства продукции Jetour по полному циклу (сварка, окраска, сборка), которое планируется запустить в первом квартале 2025 года», — отметили в пресс-службе автопроизводителя.

Автохолдинг «Автотор» основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на «Автоторе» в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года «Автотор» сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

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Источник: https://ria.ru/20240415/krossover-1940160038.html

Jetour, Калининград
  • Сергей Котенко Сергей Котенко
    16.04.2416:08:11

    А чего хорошего в запуске китайского производства?

    «АвтоВАЗ» и так еле отбивается от китайского нашествия.

    Сообщению минус.

    #1281365
    • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      16.04.2416:25:00

      Извиняюсь — хотел поставить минус новости, а поставил Вам    

      #1281369
  • Сергей Кудин Сергей Кудин
    16.04.2417:32:03

    Эх, тепло было на душе, когда горели китайские склады в Шуршарах и на Новорижском шоссе )

    #1281372
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