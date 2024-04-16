«Автотор» запустил производство автомобилей китайского бренда Jetour

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Калининградский «Автотор» начал производство автомобилей китайского бренда Jetour, на конвейер завода встал кроссовер Dashing, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Автотор» приступил к промышленному производству автомобилей марки Jetour. Первой моделью бренда, которая выпускается на мощностях калининградского автопроизводителя, стал городской кроссовер Jetour Dashing", — отмечается в сообщении.

Между компаниями было подписано советующее соглашение о сотрудничестве. В перспективе предусматривается поэтапное наращивание уровня локализации производства автомобилей Jetour. «Специалисты „Автотор“ и Jetour уже приступили к подготовке и оснащению мощностей для производства продукции Jetour по полному циклу (сварка, окраска, сборка), которое планируется запустить в первом квартале 2025 года», — отметили в пресс-службе автопроизводителя.

Автохолдинг «Автотор» основан в 1994 году в Калининграде. Завод первым в России начал выпуск автомобилей иностранных брендов, его мощности составляют более 280 тысяч машин в год. До весны 2022 года на «Автоторе» в основном выпускались модели BMW, а также Kia и Hyundai, сборка которых сейчас приостановлена. С 2023 года «Автотор» сотрудничает с китайскими брендами: Kaiyi, BAIC, SWM, JMC и Foton.

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