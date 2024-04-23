Ход строительства второй очереди Бушерской АЭС в Иране

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Будущий вид АЭС «Бушер» со всеми блоками

Свыше 3 тысяч человек заняты в настоящее время на строительстве блоков №№ 2/3 Бушерской АЭС в Иране.

На блоках будут установлены реакторы ВВЭР-1000. В базе PRIS приводится дата начала сооружения только второго блока — 27 сентября 2019 года.

Предполагаемые сроки ввода блоков — начало 2026 года для блока № 2 и 2027 год для блока № 3.

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