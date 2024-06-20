«Южуралзолото группа компаний» выпустила первое золото на ГОКе «Высокое» в Красноярском крае

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Пусконаладочные работы, стартовавшие в декабре, в конце мая успешно завершились. Ростехнадзор и Росприроднадзор выдали предприятию все необходимые разрешения на производство золота.

Месторождение «Высокое» расположено в Северо-Енисейском районе Красноярского края и входит в состав ООО «Соврудник», дочерней компании ЮГК. Доказанные запасы «Высокого» превышают 120 тонн золота, чего хватит более чем на 30 лет добычи. За последние пять лет ЮГК инвестировала около $400 млн в обустройство Высокого, включая затраты на инфраструктуру.

Как сообщал «Соврудник», впервые в своей практике компания строит такой крупный объект в условиях значительной удаленности от районов с развитой инфраструктурой. Это не просто производственный объект, а целый автономный комплекс, обеспечивающий жизнедеятельность полутора тысяч человек.

«Южуралзолото» — одна из крупнейших золотодобывающих компаний России. Ведет добычу в рамках двух хабов — Уральского (Челябинская область) и Сибирского (Красноярский край, Хакасия).

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