Новый российский семенной зерносушильный комплекс успешно работает в Нижегородской области

В связи с официальным завершением посевной кампании в регионе заместитель министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Нижегородской области Олег Григорьев с рабочим визитом посетил несколько важных для региона предприятий отрасли.

© rosspetsmash.ru

В числе осмотренных объектов оказался и новый семенной зерносушильный комплекс КЗС-20 С производства АО «Агропромтехника» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш»), который расположен в селе Вад, Вадского района Нижегородской области. Этот объект был сдан заказчику — ООО «Родник» и успешно введен в эксплуатацию.

В состав зернокомплекса входят транспортирующее оборудование мощностью 50 тонн/час, отделение временного хранения на основе силоса СК113-2-4,8/5 вместимостью 90 тонн, зерносушилка Zlata 20 (производительность 20 тонн/час) прямого нагрева на газу.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.