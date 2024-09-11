Челябинский механический завод запустил в эксплуатацию новый дробеметный комплекс

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Комплекс предназначен для очистки деталей и металлоконструкций от ржавчины и окалины, а также для подготовки поверхности под нанесение лакокрасочных покрытий.

Дробеметные установки — это современное промышленное оборудование с высокой производительностью, рассказал главный технолог «ЧМЗ» Анатолий Лисицын.

«Его важное преимущество — безопасность работы для оператора, т.к. в производственном процессе не нужно применять вредные реагенты, токсичные примеси и абразивы».

Максимальная масса заготовок, загружаемая в один цикл, составляет 600 кг. Обработка деталей занимает шесть минут.

Новое оборудование будут применять в технологическом процессе обработки деталей и узлов автомобильных и гусеничных кранов, что повысит производительность труда, расширит возможности предприятия по выпуску продукции и улучшит качество ее изготовления.

Челябинский механический завод - машиностроительное предприятие по производству автомобильных, гусеничных и специальных кранов. Гусеничные краны представлены моделями грузоподъемностью от 25 до 100 тонн, автомобильные от 16 до 60 тонн. Ряд специальных кранов включает такие модели, как пожарный пеноподъёмник, кран для доставки пожарного расчёта, кран-снегоболотоход, привышечный кран и др.

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