«Черкизово» запустила производство мясокостной и кровяной муки для комбикормов

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Группа «Черкизово» запустила производство технических фабрикатов для комбикормовых предприятий компании. Запуск завода — первый этап реализации проекта по созданию в Тульской области крупнейшего в России мясоперерабатывающего кластера.

Завод технических фабрикатов расположен на территории ТОР «Ефремов» и специализируется на переработке побочных продуктов убоя. Инвестиции в строительство завода составили порядка 5 млрд рублей, сообщили в компании редакции sfera.fm.

Вся получаемая на заводе продукция предназначена для снабжения 13 комбикормовых предприятий Группы «Черкизово», расположенных в разных регионах страны — от Московской области до Алтая. На четырех линиях предприятия будет выпускаться мясокостная, кровяная и перьевая мука, а также кормовой и технический жир. При максимальной загрузке предприятие способно производить около 45 тысяч тонн продукции в год.

«Запуск завода технических фабрикатов стал еще одним шагом в укреплении вертикальной интеграции „Черкизово“. Компания стремится максимально обеспечивать себя всем необходимым сырьем, чтобы снизить влияние на бизнес внешней среды и гарантировать бесперебойный выпуск качественных и доступных мясных продуктов для наших потребителей как в России, так и на экспортных рынках», — комментирует директор по коммуникациям Группы «Черкизово» Анастасия Михайлова.

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