Систему хранения зерна ввели в эксплуатацию в Калининградской области

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Российский производитель пищевого и сельскохозяйственного оборудования — компания «Агропромтехника» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») — возвела и ввела в эксплуатацию новую систему хранения для ООО «ХК АГРО Маршальское».

Работы по реализации проекта в Калининградской области начались в марте текущего года. «Агропромтехника» начала строительство системы хранения из трех металлических силосов с плоским дном общей вместимостью 9 000 тонн.

Объект возводился с привязкой к действующему зернокомплексу транспортирующим оборудованием мощностью 100 тонн/час.

Система хранения оснащена современной АСУ ТП на базе ПО, разработанного АО «Агропромтехника».

Оборудование для объекта было произведено и поставлено в срок, на сегодняшний день закончены монтажные и электромонтажные работы, объект введен в эксплуатацию.

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