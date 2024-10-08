Псковское погрануправление ФСБ получило новый СВП проекта А25ПС

© paluba.media

Новый пограничный катер на воздушной подушке А25ПС спустили на воду в дивизионе пограничных сторожевых катеров Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Амфибийный катер на воздушной подушке базового проекта А25 разработки СК «Аэроход» имеет длину 17,23 м и ширину 7,94 м.

Вместимость в пассажирском варианте 30-50 человек, экипаж два-три человека. Воздушная подушка с гибким ограждением. Два дизельных двигателя мощностью по 370 л.с. приводят два шестилопастных толкающих воздушных винта изменяемых шага диаметром по 2,5 м в кольцевых насадках и четыре центробежных двухсекционных вентилятора подъёмно-нагнетательного комплекса. Скорость полного хода до 50 узлов, дальность хода до 500 км.

Хочешь всегда знать и никогда не пропускать лучшие новости о развитии России? У проекта «Сделано у нас» есть Телеграм-канал @sdelanounas_ru. Подпишись, и у тебя всегда будет повод для гордости за Россию.