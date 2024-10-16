На ПК «Салют» начала работу новая отечественная машина контактной точечной сварки

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На московском ПК «Салют» (Объединённая двигателестроительная корпорация Госкорпорации Ростех) начала работу новая отечественная машина контактной точечной сварки.

Установка не имеет отечественных аналогов, а зарубежные не обладают нужным функционалом. Машина контактной точечной сварки создана по заказу московского предприятия. Специалисты компании из Псковской области разработали её на основе требований, которые сформировали инженеры ПК «Салют».

Новая установка позволяет упростить и ускорить подготовку деталей авиационных двигателей, рассказал руководитель ПК «Салют» Алексей Громов:

«Она способна заменить две сварочные машины, на которых раньше выполнялась подготовка сотовых уплотнений. С её помощью специалист может закреплять уплотнения на корпусе за одну операцию, значительно сокращая время изготовления каждой детали. Запуск в работу уникального современного оборудования — это пример успешной реализации программы по развитию ПК „Салют“, направленной на увеличение производственных мощностей».

Обновление оборудования — это один из этапов модернизации технологических цепочек, которые будут внедрены в работу крупнейшего центра авиационного двигателестроения в Москве. Его формирование завершится в 2025 году после объединения двух столичных предприятий: ПК «Салют» и ММП имени В.В. Чернышева, которое также входит в ОДК.

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