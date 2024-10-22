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Nelton 22 октября 2024, 17:37 Производство

Воронежский «Центролит» запустил производство деталей для дизельных двигателей

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 © centrolit-vrn.ru

Воронежский «Центролит» вложил в производство деталей 2,5 млрд рублей

В запуск импортозамещающего производства деталей для дизельных двигателей воронежское ООО «Центролит» инвестировало 2,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. — собственные средства. Об этом рассказал директор регионального центра «Мой бизнес» Андрей Демидов на выездном совещании с представителями облправительства в Поворинском районе. Площадкой для предприятия стала особая экономическая зона «Центр».

За счет проекта создано 140 рабочих мест. Детали предназначены для использующихся в тепловозах и морских судах двигателей, которые производит Коломенский завод (входит в структуру АО «Трансмашхолдинг»).

 © centrolit-vrn.ru

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Источник: https://www.kommersant.ru/doc/7247996?from=36_top_main_3

  • Nelton
  • 1
Воронеж, Центролит,
  • NikolaevNV NikolaevNV
    22.10.2422:25:07

    22.10.2024, 09:00

    Воронежский «Центролит» вложит в производство деталей 2,5 млрд рублей

    В запуск импортозамещающего производства деталей для дизельных двигателей воронежское ООО «Центролит» инвестирует 2,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. — собственные средства. Об этом рассказал директор регионального центра «Мой бизнес» Андрей Демидов на выездном совещании с представителями облправительства в Поворинском районе. Площадкой для предприятия станет особая экономическая зона «Центр». Сроки реализации проекта не уточняются.

    #1291046
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