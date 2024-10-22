Воронежский «Центролит» запустил производство деталей для дизельных двигателей

© centrolit-vrn.ru

Воронежский «Центролит» вложил в производство деталей 2,5 млрд рублей

В запуск импортозамещающего производства деталей для дизельных двигателей воронежское ООО «Центролит» инвестировало 2,5 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. — собственные средства. Об этом рассказал директор регионального центра «Мой бизнес» Андрей Демидов на выездном совещании с представителями облправительства в Поворинском районе. Площадкой для предприятия стала особая экономическая зона «Центр».

За счет проекта создано 140 рабочих мест. Детали предназначены для использующихся в тепловозах и морских судах двигателей, которые производит Коломенский завод (входит в структуру АО «Трансмашхолдинг»).

© centrolit-vrn.ru

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