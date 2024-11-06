Новосибирский завод бытовой химии запустил новое предприятие в Челябинской области

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Производственная площадка в Копейске стала шестой в портфеле компании, она будет специализироваться на выпуске жидких моющих средств и отвечает требованиям современного рынка.

Объем инвестиций в компании не уточнили.

На площадке, занимающей площадь 864 квадратных метра, установлено современное оборудование, включая автоматическую линию розлива и линии выдува бутылок. Это решение позволит заводу увеличить объемы производства, снизить издержки и эффективно реагировать на потребности клиентов. Производственные мощности рассчитаны на выпуск до 38 тонн продукции в сутки. Продукция нового предприятия будет включать гели и кондиционеры для стирки, жидкое мыло, а также чистящие средства для дома, кухни и сантехники.

«Запуск производственной площадки в Копейске — стратегически важное событие для НЗБХ. Оно не только расширяет наше присутствие на рынке, но и сокращает логистическое плечо для поставок на Урал и в Западную Сибирь. Новая площадка станет ключевым элементом нашей производственной цепочки», — сказал директор НЗБХ Рафис Аросланов.

Решение о расширении мощностей было продиктовано растущим спросом на продукцию компании и необходимостью поддерживать конкурентоспособные сроки поставок как на внутреннем, так и на международном рынках.

НЗБХ разрабатывает и выпускает продукцию для стирки, уборки и ухода за домом, как под собственными марками, так и в рамках контрактного производства для торговых сетей. Шесть производственных площадок расположены в 5 регионах России — Новосибирской области (2 площадки), Самарской, Владимирской, Саратовской и Челябинской областей. По итогам 2023 года общегодовой оборот НЗБХ превысил 2 млрд рублей.

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