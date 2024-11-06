Завод тротуарной плитки «Поревит» открылся в Екатеринбурге

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Завод «Поревит» оснащен современным оборудованием и способен производить до 900 тысяч квадратных метров тротуарной плитки в год. На предприятии создано 80 рабочих мест. Продукция завода соответствует высоким стандартам качества и предназначена как для внутреннего рынка, так и для экспорта. Контроль качества изготавливаемой продукции осуществляется с применением искусственного интеллекта. Он анализирует данные о производственных процессах и определяет отклонения от установленных стандартов.

Для реализации проекта Западно-Сибирское отделение Сбербанка предоставило холдингу «Партнер» кредитную линию в размере 957 миллионов рублей, что составляет 77% от стоимости инвестиционного проекта.

Пост сделан благодаря блогеру lapshin-89!

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