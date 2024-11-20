В Приморье активно высаживают гребешка и трепанг

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Свыше 11 млн сеголеток приморского гребешка и дальневосточного трепанга выпустили в море для пастбищного выращивания в Приморском крае.

Всего в этом году марифермеры региона высадили в морские огороды 8,651 млн молоди гребешка и 2,459 млн молоди трепанга. Товарных размеров морепродукты достигают за 3-4 года выращивания.

Приморский край является основным поставщиком аквакультурных трепанга и гребешка на российский и международный рынки.

Дальневосточный трепанг и приморский гребешок относятся к особо ценным видам морепродуктов и в Приморском крае не разрешены к промышленной добыче по причине истощения их природных запасов.

Гребешок и трепанг преимущественно выращиваются в бухтах Воевода (о. Русский), Северной, Табунной, Бойсмана, Амурском, Славянском и Уссурийском заливах.

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