Три новые линии переработки овощей запущены в Волгоградской области

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Волгоградская область будет выпускать больше кетчупа, томатной пасты и соусов. Это стало возможным благодаря расширению производства «Кухмастер». Новое оборудование позволит увеличить производство до 35 тыс. т в год. Это на 75% больше, чем в 2023.

В селе Заплавное Ленинского района компания «Кухмастер» запустила 3 новых линии переработки овощей. Инвестиции составили около 150 млн рублей.

Яркая, хрустящая, чистая. Эта производственная линия появилась на предприятии в этом году. Она позволила автоматизировать процесс мойки моркови.

«Она там ссыпается, моется, а здесь обрезается. Обрезаем хвостики, если попадет грязь, гнилую обрезаем все», — рассказал специалист.

Сейчас в этом цехе готовят кабачковую икру. Летом на предприятии заготовили пюре из кабачков. Теперь по рецептуре его смешивают со свежей морковью и луком, томатной пастой и специями. Варят в огромной скороварке. Затем пастеризуют и отправляют на консервацию.

«Мы начали дробить лук, автоматически все это, видите, транспортер подъезжает к одной емкости, отъезжает к другой емкости, точно по рецептуре дозируется по весу. Это мы экономим с вами время, человеческие ресурсы, у нас получается. Вы видели, 12 человек в цехе работает, такое огромное оборудование», — отметила главный технолог предприятия Нина Тарлыгина.

В переработку на заводе идут волгоградские овощи. Большую часть выращивают сами, остальное закупают у местных производителей. В год здесь выпускают от 15 до 20 миллионов банок продукции. В линейке — соусы, кетчупы, томатная паста, кабачковая икра и соки. Особое внимание контролю качества продукции. Лаборанты следят за каждым этапом производства.

«Измеряю температуру розлива продукта, чтобы продукт был горячий. Еще следим за весом банки, чтобы продукт был в точности, также мы смотрим пастеризаторы, смотрим вакуум, проверяем все технологические процессы», — заявила лаборант физико-химических исследований предприятия Анна Марковская.

Автоматизировали на предприятии и процесс очистки лука.

Сначала он проходит термическую обработку, затем моется и очищается специальными щетками. И уже после готовый отправляется на переработку. За час линия очищает примерно полторы тонны лука.

Новое оборудование позволило предприятию уйти от покупки сушеных овощей, и перейти на собственные — свежие, а это вкус и качество. Появилось и оснащение для фасовки и упаковки, установлены емкости для хранения сиропа и растительного масла. И не только. Оснащение позволяет наращивать объёмы. И строить планы на будущее.

«В ближайшее время планируем увеличить перерабатываемые мощности до 35 тысяч в год, также мы здесь у себя здесь планируем мелиорацию расширить до 600 гектаров, соответственно, увеличить объем производимой продукции самостоятельно и модернизация завода, то есть мы будем увеличивать производительность завода, производительность линий», — подчеркнул директор предприятия по переработке овощной продукции Андрей Максимов.

За последние 10 лет в Волгоградской области стали выпускать практически в два раза больше пищевых продуктов. Развиваются действующие производственные площадки и открываются новые.

В будущем году на заводе планируют построить новые складские площади. Они будут достигать 7,5 тыс. кв. м. А такое продолжится строительство лаборатории.

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