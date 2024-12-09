«Металлоинвест» запустил второй дробильно-конвейерный комплекс на Михайловском ГОКе

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Проектная мощность комплекса — 35 млн тонн руды в год. Инвестиции в строительство составили 10 млрд рублей.

Создано 150 новых квалифицированных рабочих мест. Основное технологическое оборудование поставили российские компании, включая Уралмашзавод.

Этот запуск — новый этап в развитии комбината, знаковое событие не только для Курской области, но и для всей российской горно-металлургической промышленности. Реализация этого инвестпроекта позволит сохранить текущие объемы производства железорудного концентрата, при этом снизив его себестоимость — в том числе за счет применения более энерго- и материалоэкономичной технологии, оптимизировать транспортную логистику в карьере ГОКа и, конечно, создать новые рабочие места. Важно, что ключевое оборудование для комплекса произведено отечественными предприятиями. Сегодня горно-металлургическая промышленность опирается на отечественные ресурсы и разработки, использует для дальнейшего роста современные технологии и богатый опыт ведущих производителей отрасли.

«Переход на конвейерную транспортировку руды — стратегический шаг в развитии Михайловского ГОКа, — отметил генеральный директор Металлоинвеста Олег Крестинин.

— В 2020 году был запущен первый дробильно-конвейерный комплекс мощностью 15 млн тонн руды в год. Благодаря запуску ДКК-2 комбинат сможет транспортировать до 50 млн тонн руды ежегодно. Новая система сокращает экологическое воздействие, снижает объем вскрыши и себестоимость железорудного концентрата за счет оптимизации схемы транспортировки. В переработку будут вовлечены дополнительные запасы руды с высоким содержанием железа, освобожденные от железнодорожной инфраструктуры».

ДКК-2 распложен на северо-восточном борту центральной части карьера. Протяженность конвейеров составляет около 2,4 км, максимальный угол наклона — 13 градусов, а скорость движения ленты достигает 5,25 м/с.

Комплекс включает дробильно-перегрузочную установку (ДПУ), три перегрузочных узла, конвейерные эстакады с четырьмя ленточными конвейерами, погрузочно-складской комплекс со штабелеукладчиком и рудным складом, ремонтно-механический участок и трансформаторную подстанцию.

После завершения пуско-наладочных работ и запуска ДКК-2 в эксплуатацию руда будет доставляться карьерными самосвалами грузоподъемностью 130-240 тонн из забоев на дробильно-перегрузочную установку.

С нижних горизонтов карьера дробленая руда поднимается на поверхность, где ее складирует в штабели. Затем она отгружается экскаваторами в железнодорожные составы для дальнейшей транспортировки на обогатительную фабрику.

Максимальная производительность ДКК-2 будет достигнута поэтапно.

На Михайловском ГОКе начал работу буровой станок с улучшенными характеристиками

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В карьере Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева (входит в компанию «Металлоинвест»), запущен новый буровой станок российского производства. Техника предназначена для бурения скважин диаметром более 300 мм и глубиной до 28 м и отличается улучшенными характеристиками.

«Мы сотрудничаем с воронежским заводом-изготовителем уже много лет. Разработчики оборудования всегда учитывают наши пожелания, совершенствуя свою продукцию, — отметил начальник буровзрывного управления Михайловского ГОКа Максим Евланов. — Например, в этой модели усовершенствована конструкция мачты и опорного узла головки бурового снаряда, внедрена централизованная система смазки, установлен современный компрессор. Эти изменения повышают производительность и надежность техники, сокращают время на техобслуживание и облегчают труд оператора».

Станок оснащен «умной» системой, которая автоматически смазывает узлы оборудования, самостоятельно определяя необходимый объём масла. Компьютер отслеживает параметры рабочего процесса и выводит их на цифровой дисплей для оперативного контроля машинистом.

Среди других преимуществ — высокий уровень безопасности. Например, при приближении к линии электропередач мощностью 6000 Вт на расстояние менее трёх метров машина автоматически останавливается.

Кабина оператора установлена на пневмоподушках, предотвращающих вибрацию, оснащена системой вентиляции и шумоизоляцией.

Новый буровой станок приобретен в рамках программы Металлоинвеста по модернизации горнотранспортного комплекса. Машина заменила отслужившую свой срок технику и стал одиннадцатым станком российского производства в парке буровзрывного управления Михайловского ГОКа.

https://www.metalloinvest.com/media/press-releases/932904/

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