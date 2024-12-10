Производство кристаллического йода запускают в Архангельской области

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Резидент Арктической зоны Российской Федерации (АЗРФ), компания «Русский йод», начинает производство кристаллического йода в Архангельской области. В четвертом квартале 2024 года стартовали пусконаладочные работы на опытном кусте скважин Северодвинского месторождения, вскоре будет выпущена первая продукция. По соглашению с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) инвестор вложил 42,6 млн рублей.

На первом этапе опытное производство будет выпускать 4 тонны йода в год. В перспективе ближайших пяти лет «Русский йод» планирует выйти на проектную мощность — 120 тонн йода ежегодно.

По словам директора компании Алексея Ижмякова, на территории России очень мало месторождений йода, и каждое из них — уникальное. Одним из них является Северодвинское месторождение йодных вод.

«У Северодвинского месторождения удобная географическая локация — оно находится близко к областному центру и всей необходимой инфраструктуре. А уникальность в том, что продуктивный пласт водозабора находится на глубине всего в 120 метров. Это гораздо менее глубокие скважины по сравнению с аналогичными месторождениями в других странах, где глубина бурения часто достигает 2-3 километров», — подчеркивает Алексей Ижмяков.

Компании потребовалось почти 5 лет, чтобы провести экспертизу, разработать и подготовить техническую документацию водозабора и производственного комплекса. По словам главы предприятия, освоение уникального месторождения стало настоящим вызовом.

Производство экологически чистое: добытую из скважин йодосодержащую буровую воду, после получения кристаллического йода, закачивают обратно. «Благодаря тому, что на месторождении между продуктивным и низлежащим горизонтами есть прослойка глины необходимой толщины, обратная закачка воды сохраняет пластовое давление, позволяет предотвратить разубоживание и делает весь проект экологически чистым», — рассказывает Алексей Ижмяков.

Доразведка месторождения может позволить получать около 500-600 тонн йода в год. По оценке директора предприятия, объем российского рынка составляет от 1200 до 1500 тонн в год, а его годовой рост можно оценить примерно в 10%. Развитие производства кристаллического йода в Архангельской области может существенно снизить зависимость России от импорта данного вещества. Йод используют фармацевтические компании, производители микроэлектроники и полимеров.

Анастасия Жук, заместитель директора департамента сопровождения реализации инвестиционных проектов КРДВ: «Резиденты Арктической зоны Российской Федерации платят налоги по сниженным ставкам и получают доступ к административным преференциям. Среди них упрощенное получение земельных участков для реализации проектов и помощь с кадровым обеспечением бизнеса. Ресурсные проекты — основа производств в Арктике, и КРДВ всесторонне поддерживает такие бизнесы».

Налоговые преференции резидента АЗРФ стали существенным подспорьем для реализации проекта. В Архангельской области для компаний, добывающих полезные ископаемые, действует налоговый вычет в размере 50%. Резидентам доступна компенсация объема страховых взносов в размере 75% на 10 лет, 5% налог на прибыль в первые 5 лет резидентства и 10% на следующие 5 лет и 0,1% налог на имущество в течение первых 5 лет, льгота от 80 до 100% на уплату налога на землю в зависимости от муниципального образования, а также налог по УСН «доходы» в размере 1% и по УСН «доходы-расходы» в размере 5%.

По соглашениям с КРДВ в режиме АЗРФ проекты реализуют 869 резидентов, бизнес вкладывает 969,5 млрд рублей. Новые компании создают 27,8 тыс. рабочих мест. Резиденты уже вложили в экономику российской Арктики 147,01 млрд рублей, создали 11,2 тыс. рабочих мест, в работу введено 216 инвестиционных проектов в различных отраслях.

Для инвесторов самой большой в мире преференциальной территории созданы комфортные условия для реализации бизнес-идей. Инвестиции в проект — от 1 млн рублей, нулевая ставка налога на прибыль при зачислении в федеральный бюджет (на 10 лет) и пониженные ставки налога на прибыль при зачислении в бюджет субъекта Российской Федерации в течение 10 лет (ставки варьируются в зависимости от регионального законодательства), пониженная ставка земельного налога и налога на имущество, 10 лет действует субсидирование 75% объёма страховых взносов для вновь созданных рабочих мест, налоговый вычет по НДПИ до 50% от действующей ставки в отношении твёрдых полезных ископаемых, добытых на новых месторождениях.

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