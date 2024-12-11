В России открыли производство новых гражданских автомобилей на базе военных машин

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Производство грузовиков будет вестись на предприятии АО «Романов»

В России в серийное производство запустят новую линейку гражданских грузовиков БАЗ, созданных на основе военной автомобильной техники, о чем заявил директор Обуховского завода Михаил Подвязников. Презентация семейства грузовиков на новой грузовой платформе состоялась на выставке Comtrans в Москве.

«Важно отметить, что грузовая платформа не строилась на пустом месте. Брянский автомобильный завод обладает компетенциями для создания, в первую очередь, военной техники. Эти наработки были использованы для создания гражданской версии. И у нас, я думаю, получилось. Мы за достаточно короткие сроки сумели эту машину сделать, и рассчитываем в 2025 году уже серийно ее выпускать», — сказал Подвязников.

Он добавил, что новые гражданские грузовые автомобили должны заменить ушедшие с российского рынка тягачи и самосвалы, в первую очередь западных компаний.

Новое семейство грузовиков будет выпускаться на созданном специально для этого предприятии АО «Романов» на площадке в Санкт-Петербурге.

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