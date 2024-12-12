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Ivan_82 12 декабря 2024, 15:39 Статистика

По итогам 2024 года Москва — лидер по объему несырьевого неэнергетического экспорта

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Москва занимает лидирующую позицию среди регионов по объему несырьевого неэнергетического экспорта. По итогам января — сентября 2024 года на столицу приходится 17% от общероссийского показателя.

 © www.mos.ru

Доля экспорта товаров промышленных отраслей — 61%. В основном это приборы автоматического регулирования, аддитивное оборудование, контрольно-измерительные приборы, радионавигационная аппаратура и другие товары.

Товары агропромышленного сектора составили почти 39%. Высоким спросом пользуются кондитерские и хлебобулочные изделия, мясные и рыбные консервы, макаронные изделия и безалкогольные напитки.

Ключевыми партнерами среди дружественных стран стали Беларусь, Казахстан, Турция, Китай, Египет, Узбекистан, Индия, Бразилия и Саудовская Аравия.

В 2024 году центр «Моспром» помог столичным экспортерам заключить контракты с зарубежными партнерами из 46 стран.

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Источник: https://www.mos.ru/mayor/themes/12144050/

  • Ivan_82
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экспорт, производство, статистика, Москва, итоги,
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