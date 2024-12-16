В Новосибирской области досрочно открыли новый мост

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В Купинском районе Новосибирской области запустили движение по новому мосту, строительство которого завершилось на год раньше запланированного срока.

Новый мост построен между селами Мальково и Шаитик через Протоку на автомобильной дороге «11 км а/д „Н-1612“ — Шаитик». Решение о строительстве было принято губернатором Новосибирской области после обращения директора местной школы. Старый мост находился в аварийном состоянии, поэтому необходимость замены была критической — сообщили в телеграм-канале «Дороги НСО».

Общая длина сооружения составляет 33,7 метра, оно выполнено из железобетона. Кроме самого моста, были построены автомобильные подходы общей длиной 0,84 километра. Пропускная способность моста рассчитана на перспективную нагрузку до 14 тонн на ось.

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