«Казаньоргсинтез» завершил проект по модернизации производства полиэтилена

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Модернизация на предприятии реактора В, запущенного в промышленную эксплуатацию, позволит увеличить выпуск полиэтилена высокой плотности на 120 тыс. т в год.

Работы вели без остановки основного производства. Основной целью проекта по модернизации линии по выпуску полиэтилена высокой плотности стало увеличение ее проектной мощности на 120 тыс. т в год — до 220 тыс. т. В результате модернизации всех 3 линий (реакторов А, В и С) их общая проектная мощность увеличилась на 20% до 660 тыс. т в год. Ассортимент расширился с 3 до 10 марок полиэтилена.

Инвестиции в проект составили 8,3 млрд руб.

«Кроме того, мы повысили экологичность предприятия. Если раньше около 8 тыс. тонн углеводородных газов сжигались на факеле, то сейчас они возвращаются в техпроцесс и далее монетизируются в виде выпуска полиэтилена», — рассказал генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Сафин.

Цепочка переделов

Член правления — исполнительный директор СИБУРа Павел Ляхович отметил, что на обновленным производстве будут выпускать более востребованные и маржинальные марки продукции. «Это добавляет конкурентоспособности, уверенности, устойчивости всему «Казаньоргсинтезу» и холдингу «СИБУР», — подчеркнул Ляхович.

Новые марки полиэтилена, сообщил член правления — исполнительный директор СИБУРа, будут, по большей части, перерабатывать в Татарстане. Это обеспечивает экономический эффект для следующих переделов — позволяет производителям выпускать продукцию с более высокой добавленной стоимостью. «Мы ожидаем кумулятивного эффекта: мы производим новые качественные марки полиэтилена, их перерабатывают в высокомаржинальные продукты, которые будут востребованы в нашей стране. Это возымеет значительный положительный эффект», — сказал Ляхович.

Например, в агропромышленном комплексе — это выпуск трубок и лент для капельного полива, которые сокращают потребление воды до 70% и ускоряют созревание урожая. В автопроме — производство топливных баков, снижающих вес автомобилей на 45 кг и сокращающих выбросы на 20%. В пищевой промышленности и ритейле — создание ламинированной пленки, увеличивающей срок хранения продуктов до года. В сфере строительства и ЖКХ — производство полиэтиленовых труб для водоснабжения с увеличенным сроком службы до 50 лет, в целом же полимерные решения могут повысить срок службы коммунальной инфраструктуры до 100 лет.

Модернизация производства полиэтилена на «Казаньоргсинтезе» является частью программы по развитию Волжского полимерного кластера с повышением объемов сырьевых потоков между предприятиями. В частности, реактор В будет перерабатывать порядка 20% этилена, выпускаемого новым олефиновым комплексом ЭП-600, строительство которого завершает «Нижнекамскнефтехим» и мощность которого составит 600 тыс. т в год. Чтобы обеспечить стабильные поставки сырья СИБУР начал строительство этиленопровода из Нижнекамска в Казань, который позволит увеличить прокачку этилена с «Нижнекамскнефтехима» (НКНХ) на «Казаньоргсинтез» примерно в 2,5 раза — с 200 тыс. до 500 тыс. тонн в год.

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