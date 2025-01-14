Счетная палата России вернула в бюджет рекордную сумму

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Счетная палата России в прошлом году вернула в бюджет почти 94 миллиарда рублей, что стало рекордным показателем, сообщил глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

«В отчетном 2024 году Счетная палата добилась своего рекордного показателя — мы вернули в казну почти 94 миллиарда рублей», — сказал Ковальчук на расширенной заседании коллегии, приуроченной к 30-летию со дня образования контрольного ведомства.

В 2023 году в казну было возвращено 26 миллиардов рублей, отметил глава Счетной палаты, подчеркнув, что экономический эффект, связанный именно с возвратом денежных средств в бюджеты всех уровней является важнейшим для ведомства показателем.

«Для сравнения: возвраты 2024 года сопоставимы со всеми возвратами, которые наше ведомство осуществило за последние восемь лет», — рассказал Ковальчук.

«Общий экономический эффект от нашей работы, это еще один из показателей, превысил 130 миллиардов рублей. Полученные результаты обусловлены в том числе большой работой, которая была проведена в предыдущий период с точки зрения создания фундамента для обеспечения возврата, о котором я сказал, а также внедренными в прошлом году новыми аудиторскими подходами и оптимизацией нашей работы», — добавил глава контрольного ведомства.

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