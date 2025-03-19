Обзор: В январе 2025 года в России были открыты и реконструированы 17 медучереждений

В январе 2025 года в России по данным сайта «Сделано у нас» были открыты и реконструированны 17 медицинских учреждений.

Поликлиника № 1 Новокузнецка открылась после капитального ремонта

В Заводском районе Новокузнецка вновь начала свою работу поликлиника № 1 городской клинической больницы № 29 им. А.А. Луцика. Здесь завершен капитальный ремонт, выполненный по нацпроекту «Здравоохранение».

Теперь помещение соответствует современным медицинским стандартам.

В Башкирии в селе Кушнаренково построили новую поликлинику на 320 посещений

В селе Кушнаренково Кушнаренковского района в декабре прошлого года открылась новая трехэтажная поликлиника на 320 посещений в смену. Её возвели на территории нового микрорайона Андреевский в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Общая площадь объекта составляет порядка 5 тыс. квадратных метров.В целом на строительство медучреждения вместе с закупкой оборудования было потрачено 552,38 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета — 326,7 млн рублей, республика выделила 225,68 млн рублей.

В Новосибирске начал работать операционно-реанимационный корпус больницы № 34

В новом корпусе 7 операционных, отделение реанимации на 24 койки, диализный зал, приемный покой, клиническая лаборатория и диагностическое отделение с МРТ, УЗИ, рентгеном, эндоскопическим оборудованием. Всего в новый корпус куплено 2450 единиц медицинского оборудования.

Открылась новая районная больница в якутском поселке Усть-Мая

Новый больничный комплекс в Усть-Мае функционирует представляет собой 2 блока, соединенных теплым переходом. В одном из них размещены лечебно-диагностические службы, включая стационар на 45 коек, второй блок отведен под хозяйственные подразделения.

В Донецке открыли научно-исследовательскую лабораторию практических навыков

В Донецке открыли научно-исследовательскую лабораторию практических навыков в Институте неотложной и восстановительной хирургии имени Гусака, которая улучшит подготовку медкадров в Донбассе.

Там уточнили, что лаборатория станет образовательной площадкой и экспериментальным центром для разработки обучающих технологий в медицине. Она оснащена компьютеризированными лапароскопическими станциями, нейроинтерфейсами, устройствами виртуальной реальности, операционным микроскопом экспертного класса, хирургическим инструментарием, а также тренажерами для мышц, задействованных при длительных хирургических вмешательствах.

В Засвияжье Ульяновской области открылась новая поликлиника

Новая поликлиника рассчитана на 25 тысяч пациентов. Здесь ведут прием терапевты, врач общей практики, кардиолог, работают кабинеты УЗИ и функциональной диагностики, процедурный и смотровой женский кабинеты.

Параллельно идет подготовка к открытию детской поликлиники в «Новой жизни», которое запланировано на первый квартал 2025 года.

В поселке Коммунар Ленинградской области открылся новый медицинский центр реабилитации

При строительстве учтены прогрессивные наработки медицинских учреждений: предусмотрена даже система очистки воздуха. Реабилитация после инфарктов и инсультов, травм, спортивная реабилитация, реабилитация инвалидов и ветеранов СВО.

Центр укомплектован палатами, разработанными, чтобы минимизировать движения человека, работает оборудование, ускоряющее регенерацию костей и нервных тканей, соляная комната, бассейн и тренажерный зал.

После комплексной реконструкции открыт лечебный корпус № 4 городской ГКБ № 52 в Москве

В новом корпусе развернуто 134 койки, в том числе 12 коек реанимации. Здесь будут работать 369 человек.

Для переоснащения корпуса было закуплено свыше 1,6 тыс. единиц современного медицинского оборудования. Благодаря установке нового оборудования расширены и возможности проведения аллогенной трансплантации костного мозга. Планируется ежегодно проводить до 300 аутологичных (пересадка собственных клеток) и 150 аллогенных (пересадка клеток от совместимого родственного донора) трансплантаций костного мозга.

В Костроме открылись новые поликлиники

Взрослую и детскую поликлинику возвели в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Теперь её смогут посещать сразу девять тысяч человек: жители «Венеции», а также поселков Учхоза, Козелино и Селище. Раньше жители этих районов обращались за медицинской помощью в поликлиники на улице Самоковской.

В Чусовом Пермского края открыли одну из самых крупных амбулаторий в Прикамье

В Чусовом начала работу новая поликлиника для взрослых, построенная всего за два года. Пятиэтажное здание рассчитано на обслуживание около 47 тысяч жителей.

Медицинский персонал уже отметил улучшенные условия работы. Помимо обновлённого интерьера, поликлиника оснащена современным оборудованием, соответствующим актуальным стандартам. Здание оборудовано тремя лифтами, а просторные помещения организованы таким образом, чтобы минимизировать контакты между пациентами, что повышает комфорт и безопасность.

В Краснодаре открылся новый корпус Детской краевой клинической больницы

Новый лечебно-диагностический корпус Детской краевой клинической больницы (ДККБ) Краснодара, рассчитанный на 350 коек, начал свою работу. На прошлой неделе врачи приняли первых пациентов. Семиэтажное здание вмещает десять отделений: онкологии и гематологии с дневным стационаром, реанимации, реанимации новорожденных, онкологии, хирургии и экстренной хирургии, травматологии и ортопедии, урологии, нейрохирургии и офтальмологии.

Медицинский персонал уже провёл свыше сотни операций различной сложности. В ближайшее время здесь планируется начать проведение трансплантации костного мозга, которая ранее была доступна лишь в федеральных клиниках.

Новый медицинский комплекс открыт в Омске

Новый медицинский комплекс заработал в микрорайоне Восточном.

Медицинское учреждение построено по индивидуальному проекту в рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В новом четырехэтажном здании разместились взрослая и детская поликлиники на 310 посещений в смену.

В Хотькове Московской области открылась новая поликлиника на 450 посещений в смену

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Детско-взрослая поликлиника, рассчитанная на 450 посещений в смену, открылась в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа.

В новой поликлинике будут вести как врачи первичного звена, так и узкопрофильные специалисты — оториноларингологи, неврологи, хирурги, офтальмологи и др. В новом здании предусмотрены отдельные входы для пациентов с симптомами ОРВИ, организована безбарьерная среда для маломобильных посетителей, есть комфортные зоны ожидания, а также стационар кратковременного пребывания на десять коек.

В Липецкой области открылся новый корпус геронтологического центра

В Липецком округе построили современный корпус для реабилитации после тяжёлых травм и болезней. Тренажёры, оборудование комнат и зон отдыха — всё на новом для региона уровне. Новое здание возвели за 400 миллионов рублей. В рамках нацпроекта «Демография».

Всего корпус рассчитан на комфортное проживание 50 человек.

В Перми открылся новый круглосуточный хирургический стационар

Новый медицинский центр размещается в шестиэтажном здании, построенном с нуля, где оборудованы современные палаты и операционные.Пациенты смогут получать помощь не только на платной основе, но и по полису ОМС.

Стационар рассчитан на 30 коек. В каждой палате есть душ, туалет, телевизор, столик для чаепития и медицинские кровати нового поколения, создающие комфортные условия для пациентов.

В жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном в Ленинском городском округе Москомской области

В жилом комплексе «Пригород Лесное», расположенном в Ленинском городском округе Московской области, открылась новая детская и взрослая поликлиника, рассчитанная на 1000 посещений в смену.

В поликлинике принимают педиатры, терапевты и специалисты узкого профиля: неврологи, хирурги, урологи, офтальмологи, оториноларингологи и другие. Для пациентов с симптомами ОРВИ предусмотрены специальные фильтр-боксы.

Новая женская клиника открылась в Хабаровске

Медицинская организация предлагает широкий спектр профильных услуг. Женский центр включает в себя приемы врачей акушеров-гинекологов, прегравидарную подготовку и ведение беременности, ультразвуковую диагностику и «малую» оперативную гинекологию в условиях дневного стационара.

Для преодоления мужского бесплодия в клинике будут вести приемы врачи урологи, а также выполняться оперативные вмешательства с целью получения половых клеток. Будет функционировать и отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В поликлиническом отделении также будут вести приемы врачи: терапевт, невролог, генетик, эндокринолог, гематолог, онколог.

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