Первый 70-тонный автокран «ГАЛИЧАНИН» отгружен в «Сургутнефтегаз»

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В мае 2025 года состоялась знаковая поставка — предприятие отгрузило модернизированный 70-тонный автокран КС-75721-6 для нефтегазового гиганта ПАО «Сургутнефтегаз».

Модель оснащена телескопической стрелой длиной 42 метра и установлена на вездеходное шасси МЗКТ-750002 (8×8.1), полностью соответствующее строгим отраслевым нормативам безопасности. Этот современный автокран открывает новое направление сотрудничества между компаниями, демонстрируя способность «Галичского автокранового завода» производить технику тяжелого класса для сложных производственных задач. Специалисты нефтегазового холдинга высоко оценили повышенную грузоподъемность, устойчивость и точность управления новыми машинами. Особо отмечена адаптация техники к работе в экстремальных северных условиях и максимальное применение отечественных комплектующих. Данная поставка стала очередным этапом сотрудничества.

Ранее завод уже поставил в «Сургутнефтегаз» 25, 30 и 50-тонные модели, доказавшие свою надежность при работе в труднодоступных месторождениях на экстремальном холоде.

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