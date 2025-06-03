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03 июня 2025, 08:45 29999 АО "Галичский автокрановый завод"™ ⇒ Транспорт, спецтехника и логистика

Первый 70-тонный автокран «ГАЛИЧАНИН» отгружен в «Сургутнефтегаз»

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 © t.me

В мае 2025 года состоялась знаковая поставка — предприятие отгрузило модернизированный 70-тонный автокран КС-75721-6 для нефтегазового гиганта ПАО «Сургутнефтегаз».

Модель оснащена телескопической стрелой длиной 42 метра и установлена на вездеходное шасси МЗКТ-750002 (8×8.1), полностью соответствующее строгим отраслевым нормативам безопасности. Этот современный автокран открывает новое направление сотрудничества между компаниями, демонстрируя способность «Галичского автокранового завода» производить технику тяжелого класса для сложных производственных задач. Специалисты нефтегазового холдинга высоко оценили повышенную грузоподъемность, устойчивость и точность управления новыми машинами. Особо отмечена адаптация техники к работе в экстремальных северных условиях и максимальное применение отечественных комплектующих. Данная поставка стала очередным этапом сотрудничества.

Ранее завод уже поставил в «Сургутнефтегаз» 25, 30 и 50-тонные модели, доказавшие свою надежность при работе в труднодоступных месторождениях на экстремальном холоде.

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Источник: t.me

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Отгрузка, Сургутнефтегаз, производство, Галичанин
  • Нет аватара Azimut99
    03.06.2513:51:11

    Главным отличием минского шасси МЗКТ-750002 стало расположение кабины водителя перед двигателем EURO-V класса, в связи с чем техника приобрела более низкую высоту и сравнительно небольшие габариты. Ведущие мосты и рама обеспечивает выносливость шасси, а повышенная проходимость по бездорожью возможна благодаря прочным шинам.

    #1302000
  • Нет аватара Sprut003
    03.06.2516:39:58

    Отлично. Галичане молодцы. Белорусы тоже, а вот КамАЗу минус. Давно пора освоить многоосные шасси большой грузоподъемности для дорог общественного пользования.

    #1302013
    • Нет аватара Алексей Растригин
      03.06.2517:16:31

      БАЗ же освоил, что вам не нравится?    

      #1302017
    • Krutenn Krutenn
      03.06.2521:21:02

      Там для начала надо свой рынок освоить получше (Уралу, КамАЗу и БАЗу) — пол рынка России под китайскими грузовиками.

      А белорусы и Сев.корейцы Нам роднее всех. На данный момент всем близким места с запасом.

      #1302025
  • Нет аватара MishaBob
    04.06.2506:38:25

    А что шасси БАЗ совсем не подходит?

    #1302030
    • Krutenn Krutenn
      04.06.2509:51:56

      Мало их пока. Заняты. Не просто так больше половины рынка грузовиков под китайцами.

      #1302042
  • Нет аватара Galichanin
    05.06.2511:13:18

    Молодцы

    #1302082
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