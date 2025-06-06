Судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 принято заказчиком

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На внешней сдаточной базе завода ОСК «Вымпел» 4 июня в присутствии представителя заказчика АО «Государственная транспортная лизинговая компания» состоялось подписание приёмного акта скоростного пассажирского судна на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160. Судно получило название в честь крымского города — «Евпатория».

Скоростное пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160, созданного ЦКБ по СПК имени Р. Е. Алексеева, построено судостроительными заводами ОСК «Вымпел» и «Море» по заказу ГТЛК.

Судно прошло полный цикл ходовых и приёмо-сдаточных испытаний, подтвердив заявленные характеристики. По контракту с ГТЛК, который был заключен в рамках программы льготного лизинга водного транспорта с государственным финансированием, ОСК построила две «Кометы 120М». Первое судно на подводных крыльях проекта 23160 «Космонавт Павел Попович» в начале июня этого года вышло на маршрут Сочи-Геленджик. СПК «Евпатория» будет эксплуатироваться компанией-оператором «Морские скоростные пассажирские перевозки» также в Азово-Черноморском бассейне.

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Морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» проекта 23160 предназначено для скоростных перевозок до 120 пассажиров в прибрежной морской зоне со скоростью до 65 км/ч, сообщает ОСК.

ТТХ проекта 23160 «Комета 120М»

Водоизмещение (т) 75,0

Длина габаритная (м) 35,2

Ширина габаритная (м) 10,3

Осадка судна (м) 3,5

Скорость (уз) 35

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