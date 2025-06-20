В Челябинске запущено производство комплектующих для станкостроения

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Челябинская компания «РТС» начала выпускать замещающие импорт дефицитные комплектующие для станкостроения.

«Опытная партия изготовленной компанией „РТС“ продукции уже прошла испытания на Челябинском кузнечнопрессовом заводе. По итогам получено положительное заключение, подтверждающее ёе соответствие самым передовым технологическим нормам», — сообщили в ФРП Челябинской области.

Запуск в серийное производство новых изделий позволит крупным отечественным холдингам удовлетворить потребности в дефицитных комплектующих и исключить зависимость от импорта", — сказал собеседник агентства.

Производство важнейших деталей для станкостроения запущено в Челябинске при поддержке регионального ФРП (льготный заем по программе «Импортозамещение»).

Компания «РТС» начала выпускать корпуса для установки сменных режущих пластин, специальные борштанги, высокоточную инструментальную и станочную оснастку.

Сейчас отечественные предприятия вынуждены закупать аналогичную продукцию за рубежом (в России на данный момент производится лишь 10% от необходимого производителям объёма).

По данным фонда, инженеры в Челябинской области разработали не просто аналоги зарубежных изделий, а усовершенствованные альтернативы, превосходящие китайские комплектующие.

К 2028 году компания планирует в 10 раз увеличить ежегодное производство оснастки (с нынешних 400 до 4 тыс. единиц).

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