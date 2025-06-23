SJ-100 впервые преодолел почти 6 тысяч километров за 9 часов на российских двигателях ПД-8

SJ-100 «Суперджет 100» с полностью импортозамещёнными комплектующими на российских двигателях ПД-8 совершил перелёт из Комсомольска-на-Амуре в Подмосковье. Преодолел почти 6 тысяч километров за 9 часов. 19 июня самолёт покинул аэродром Комсомольск-на-Амуре, где на базе АО «Гражданские самолёты Сухого» в Дзёмгах прошли последние доводочные испытания. Маршрут общей протяжённостью около шести тысяч километров включал три ключевые точки: Комсомольск-на-Амуре, Иркутск, Новосибирск и аэродром Раменское в Подмосковье.

В этом выпуске:

0:00 — импортозамещающий «Суперджет 100» совершил перелёт из Комсомольска-на-Амуре в Подмосковье

0:26 — 19 июня самолет покинул аэродром Комсомольск-на-Амуре

0:59 — маршрут общей протяженностью около шести тысяч километров

1:28 — двигатель ПД-8

2:20 — Вадим Бадеха о сроках импортозамещения

3:21 — планы сертификации 04:28 — итоги полета

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в телеграмм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈