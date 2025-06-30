В Полярных Зорях появился первый за Полярным Кругом электробус

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В Полярных Зорях при поддержке Кольской АЭС появился первый за Полярным Кругом электробус
В ближайшие два месяца в тестовом режиме электробус будет регулярно перевозить сотрудников атомной станции и её подрядных организаций до места работы.
«В случае успешного опыта эксплуатации электробуса, Кольская АЭС планирует переоснащение своего автобусного парка, начиная с 2027 года. Мы уверены, что внедрение данного вида транспорта станет важным вкладом в повышение экологической безопасности региона», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.
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