В Полярных Зорях появился первый за Полярным Кругом электробус

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В Полярных Зорях при поддержке Кольской АЭС появился первый за Полярным Кругом электробус

В ближайшие два месяца в тестовом режиме электробус будет регулярно перевозить сотрудников атомной станции и её подрядных организаций до места работы.

«В случае успешного опыта эксплуатации электробуса, Кольская АЭС планирует переоснащение своего автобусного парка, начиная с 2027 года. Мы уверены, что внедрение данного вида транспорта станет важным вкладом в повышение экологической безопасности региона», — отметил заместитель директора по управлению персоналом Кольской АЭС Игорь Кутузов.

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