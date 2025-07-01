«ОДК-Сатурн» запустила 4 станка для производства лопаток турбин авиадвигателя ПД-8

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Предприятие «ОДК-Сатурн» (Рыбинск, Ярославская область) в июне 2025 года ввело в эксплуатацию 4 новых отечественных гибридных лазерно-эрозионные станка для производства лопаток турбин авиадвигателя ПД-8.

Такое оборудование, первое в нашей стране, разработано по техническому заданию предприятия и позволяет выполнять два вида обработки за одну операцию: лазерную и электроэрозионную.

Новые российские станки используются для создания высокоточных перфорационных отверстий малого диаметра в сопловых и рабочих лопатках турбин. Эта технология критически важна для обеспечения «пленочного охлаждения» лопаток, которые подвергаются экстремальным температурным нагрузкам. Отверстия защищают лопатку от воздействия горячего газового потока двигателя. Российская установка автоматически создает отверстия с заданными параметрами: сначала лазер удаляет защитное керамическое покрытие, затем методом электроэрозионного фрезерования (путем «вырывания» частиц материала импульсом электрического разряда) прожигает отверстия.

Представители завода подчеркивают, что оборудование уникально для России и позволяет сократить время производства лопаток для отечественных силовых установок. Наличие обеих функций значительно расширяет наши технологические возможности. На предприятии уже установлено 4 таких станка, три из которых работают в круглосуточном режиме; ожидается поставка ещё четырех единиц.

Ранее подобная обработка лопаток турбин в России выполнялась только на импортных станках, а лазерная обработка по керамике практически отсутствовала.

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