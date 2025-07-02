На Сургутской ГРЭС-1 завершили модернизацию энергоблока № 13

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После комплексного обновления на Сургутской ГРЭС-1 запущен энергоблок № 13. Проект реализован в рамках государственной программы КОММод с применением российского оборудования. На станции установили новую паровую турбину Т-190/225-12,8 и турбогенератор ТВВ-220-2ЕУ3 производства «Силовых машин».

Модернизация позволила увеличить тепловую мощность энергоблока на 148 Гкал/ч. Теперь блок работает в более экономичном теплофикационном режиме, одновременно вырабатывая электроэнергию (190-225 МВт) и тепло (168 Гкал/ч) с меньшим расходом топлива по сравнению с предыдущей конденсационной схемой, сообщает пресс-служба Силовых Машин.

Параллельно на станции идет модернизация энергоблока № 16, где также будет установлено оборудование «Силовых машин». После завершения работ его мощность составит 215 МВт.

Сургутская ГРЭС-1 остается важнейшим энергообъектом региона, обеспечивая около четверти потребностей Ханты-Мансийского автономного округа в электроэнергии.

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