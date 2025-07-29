Установлен второй ГРЩ на ледокол «Чукотка»

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Корабелы Балтийского завода ОСК завершили очередной этап строительства универсального атомного ледокола проекта 22220 «Чукотка» — на борт судна установлен главный распределительный щит (ГРЩ), который специально разработало и изготовило — Акционерное Общество «Новая ЭРА».

ГРЩ — ключевой элемент энергосистемы ледокола, отвечающий за электропитание всего оборудования судна. От его бесперебойной работы в суровых арктических условиях зависит живучесть ледокола и безопасность экипажа.

Установку восьмисекционного щита весом 14,5 тонн выполнили специалисты стапельного, достроечно-малярного и судомонтажного цехов Балтийского завода с применением кранового оборудования и специальной такелажной оснастки. Всего на судне два ГРЩ, первый установили в начале года.

Следующим этапом строительства ледокола является подготовка к заводским швартовным испытаниям, в ходе которых пройдет проверка работоспособности оборудования и механизмов, а также всех судовых систем, включая энергетическую. ГРЩ во время испытаний получает электропитание от береговых источников. Во время эксплуатации ледокола электропитание на главные распределительные щиты поступает от судовых генераторов. Далее электроэнергия распределяется по потребителям. ГРЩ также осуществляет контроль характеристик электроэнергии.

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