Импортозамещение. Июль 2025 года

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2256 проектов импортозамещения!

В сегодняшнем обзоре:

Интерьер отечественного производства на опытный образец самолета МС-21 и комплектующие для МС-21, корпуса для резистивиметров и сетевое оборудование, универсальный линейный электропривод для регулирующих клапанов и полимерные сепараторы для подшипников, автоматический установщик SMD-компонентов и антенны 5G, производство термопластичных композитных материалов и трубчатые электронагреватели, барьерная скин-упаковка и производство особо чистого тетрахлорида германия, электрических тепловентиляторы, дизельных и газовых теплогенераторы и оборудование в горнометаллургической отрасли, приборы для секвенирования генома и первый отечественный молд-компаунд, центр технологической компетенции алюминиевого литья и производство пружин, универсальные стальные бурильные трубы и линии приемки живой птицы, асинхронный буровой электродвигатель и таблетированные лигатуры железа и титана, воспламенители для использования в беспилотных летательных аппаратах и новые охотничьи патроны, производству аккумуляторов и электронные компоненты для беспилотников, запасные части для динамического оборудования, используемого в химической, нефтехимической и энергетической отраслях и многое другое…

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