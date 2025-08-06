Движение по путепроводу в Выездном под Арзамасом открыли досрочно
В поселке Выездное Арзамасского округа открыли движение по новой транспортной развязке над железнодорожными путями, сообщает минтранс Нижегородской области. Объект сдан на пять месяцев раньше срока, указанного в контракте. Протяженность развязки составляет 750 метров, из которых 271,8 метра — путепровод.
Переход позволил разгрузить транспортный поток из Арзамаса в сторону Дивеева и Сарова, где ранее в часы пик образовывались пробки длиной до 1,5 км. Общая стоимость строительства составила 1,73 млрд рублей, из которых 1,615 млрд рублей — средства федерального бюджета. Работы на прилегающей территории продолжатся до конца 2025 года.
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