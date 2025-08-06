Компания «Гермес-Урал» запустила новый цех по производству комплектующих емкостного оборудования

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Компания «Гермес-Урал», которая регулярно пользуется мерами поддержки Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП), запустила новый цех по производству комплектующих емкостного оборудования. Это позволит вдвое нарастить выпуск днищ для нужд промышленности России и стран СНГ.

Инвестиции в проект составили 225 млн руб., в том числе 100 млн руб. в виде льготного займа. Как сообщили в компании, модернизация производственных мощностей даст возможность «Гермес-Урал» повысить эффективность выпуска продукции и расширить сотрудничество с промышленными предприятиями. Новый производственный цех оснащен современным оборудованием, позволяющим выпускать ежегодно до 3 тыс. днищ для железнодорожных цистерн, аппаратов и сосудов, работающих под давлением.

Предприятие производит комплектующие для емкостного оборудования, используемого в фармацевтической, химической, пищевой, нефтегазоперерабатывающей промышленности и в ЖКХ. Основные покупатели — крупнейшие российские производители емкостного оборудования, в числе которых «Уралкриомаш», «Сибнефтемаш», «Криогенмаш» и «ГМС Нефтемаш».

© urbc.ru

«Сейчас российский рынок комплектующих для емкостного оборудования остается фрагментированным: ни один игрок не контролирует больше 10%, доля импорта также не превышает 10%. Наш новый цех еще не вышел на полную мощность, но мы уже видим потенциал для роста. В среднесрочной перспективе планируем занять 4,5% рынка — это амбициозная, но достижимая цель», — рассказал генеральный директор ООО «Гермес-Урал» Роман Гостюхин.

В своем развитии и продвижении на новые рынки «Гермес-Урал» уже больше восьми лет опирается на поддержку СОФПП. В 2017 году целевой инвестиционный заем позволил модернизировать оборудование, а поручительства фонда (2019 год) дали возможность получить банковское финансирование. Ежегодно компания обращается за консультациями и образовательной поддержкой. Большой пласт сотрудничества связан с развитием внешнеэкономической деятельности.

© urbc.ru

Центр поддержки экспорта СОФПП помогает предприятию на всех этапах расширения географии — от поиска потенциальных партнеров и выхода на зарубежные торговые площадки до сопровождения переговоров, организации участия в международных выставках и бизнес-миссиях.

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